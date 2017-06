Milan, Fassone: "Dall'anno prossimo ci divertiremo"

Le "partite facili", per dirla alla Montella, sono arrivate e forse per questo il Milan, che a quanto pare si esalta soprattutto nelle difficoltà, ha rimediato un'altra figuraccia. Il tecnico confidava nel fatto che la Roma facesse la partita e i rossoneri potessero sfruttare le ripartenze, punto di forza soprattutto nel girone d'andata. Ma la Roma la partita l'ha dominata e il Milan è sparito in fretta dal campo subendo 4 gol e due pali, aggrappato alle prodezze in serie di Donnarumma, l'unico a salvarsi in una notte stregata.



"Le ultime partite non sono state da Milan - spiega Fassone - dobbiamo far dimenticare in fretta una serata come questa. Sabato c'è l'Atalanta, affrontiamo l'avversaria davanti a noi, dobbiamo dare un segnale. Sembra strano dover dire che il sesto posto è importante. Non fa parte della storia del Milan ma quest'anno avrebbe un significato importante, perché vorrebbe dire tornare in Europa. L'ho detto anche a squadra e allenatore, la proprietà ci tiene, vogliamo che il Milan l'anno prossimo sia protagonista anche in Europa League, affinché sia uno step intermedio verso la Champions. Il futuro? Ci sono impegni importanti presi dalla proprietà. Ci stiamo preparando a operare nel modo migliore, ma ora - ha precisato - dobbiamo concentraci su queste tre partite importanti. Assicuriamo che il Milan dell'anno prossimo ci farà divertire".