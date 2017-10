Milan, Fassone: "Ci aspettiamo i risultati". Han li smentisce le critiche al mercato

Marco Fassone, al Liceo Verdi di Milano per la consegna di dieci defibrillatori nelle scuole, è tornato a parlare dopo la sconfitta contro la Juventus e in vista di AEK Atene-Milan: "Mi aspetto che ci sia non solo il bel gioco ma che arrivino pure i risultati, alla fine il calcio è fatto di quello e la gente vuole i risultati".



L'ad rossonero ha spiegato la posizione della società sul momento della squadra: "Sono convinto che siamo nella direzione giusta anche se con un po' di ritardo rispetto alle nostre aspettative". Infine, sull'Europa League: "Le coppe europee sono da sempre la casa del Milan, Atene in particolare. Mi auguro che giovedì sia una bella partita con un bel risultato".

HAN LI: "LA PROPRIETA' NON HA DUBBI SUGLI ACQUISTI"

La proprietà del Milan ha "costantemente condiviso la campagna acquisti con i dirigenti e "non ha dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto". E' quanto puntualizzato in una nota dall'executive director rossonero David Han Li, braccio destro del proprietario cinese Li Yonghong. "I dubbi sul mercato rossonero e la mia presunta richiesta sul perché non sia stato acquistato Aubameyang, sono totalmente infondate - ha dichiarato sul sito del club David Han Li in merito a un articolo pubblicato oggi sul quotidiano Il Giorno -. Aubameyang è un grande campione, ma come proprietà del Milan abbiamo costantemente condiviso la campagna acquisti con i nostri dirigenti e non abbiamo dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto e che godono della nostra massima fiducia".