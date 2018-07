Milan, Fassone: "Certe cose non le so neanche io, Bonucci resta"

Due giorni fa lo sfogo si Rocco Commisso dopo la terza rottura della trattativa per l'acquisizione della maggioranza del Milan, da quel momento un silenzio assordante: ad eccezione del comunicato social che ha preceduto la sentenza Uefa e di qualche dichiarazione in tema calciomercato di Mirabelli e Gattuso, da Casa Milan non si sono più avute notizie. Il silenzio l'ha rotto oggi pomeriggio alle 16 l'ad rossonero, Marco Fassone, che in diretta sui canali social del club ha risposto alle domande dei tifosi.

"Il senso della mia presenza qui oggi è proprio questo. Mi rendo conto quando sono per strada e incontro i tifosi del Milan che ci sia desiderio di capire cosa sta succedendo, anche perchè talvolta capita che i media enfatizzino non nel modo giusto. Sono qui per questo, per rispondere e fare chiarezza". Poi però Fassone chiarezza non la fa, almeno per quanto riguarda il futuro societario: "Devo fare una premessa. Faccio l'amministratore delegato del Milan, me ne occupo e me ne curo quasi per 24 ore al giorno. Poi ci sono delle cose che passano sopra la mia testa e che riguardano la proprietà e gli azionisti. Su quello non voglio apparire evasivo, ma tante cose non le so neanche io".

Fassone risponde con cortesia a tutti i tifosi, ma per le questioni che riguardano Mister Li, Commisso, Elliot o i 32 milioni anticipati dal conto americano non dà indicazioni precise: "Per me è importante che i tifosi sappiano che i 32 milioni il Milan li ha ricevuti settimana scorsa. Ho l'account economico, il mio conto corrente in banca, è molto ricco di denaro. A me non riguarda se i soldi li ha versati uno o l'altro. Io devo stare attento a quello, che ci siano i soldi affinchè il Milan sia gestito bene, per pagare gli stipendi, per pagare i fornitori, per garantirmi di fare un briciolo di campagna acquisti. E questo ho. Dopodichè, chi me li mette? Lo staremo a vedere".

Qualcosa in più Fassone lo può dire sul calciomercato e in questo senso l'ad si è sentito di tranquillizzare i tifosi sulla permanenza di Leonardo Bonucci in rossonero: "Leo è il nostro capitano. Non è uno dei giocatori che stiamo discutendo o negoziando. E' uno dei punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo. 3-4 acquisti? Al di là dei tantissimi nomi, la richiesta dell'allenatore e del ds è quella di cercare di completare la rosa con tre inserimenti di qualità che a loro giudizio sono importanti. Molto importante che ci diciamo nuovamente tutti insieme che questo sarà un mercato di entrate e di uscite, che confluiranno insieme".

Infine anche una battuta sul ricorso al Tas contro la sentenza Uefa: "Il verdetto della Uefa al Milan sembra ingiusto, per questo abbiamo deciso di ricorrere. Noi abbiamo dimostrato in questi 12 mesi di voler rispettare in maniera ferrea le regole, di assecondare quelle che sono le norme del FFP. Abbiamo presentato dei plan che dimostrano che nei prossimi 3 anni le perdite saranno più contenute rispetto al passato. Abbiamo cercato di portare tutti gli argomenti giuridici e manageriali per garantire questo. Non è stato bastevole. Mi auguro che al Tas si possa leggere la storia del Milan degli ultimi 12 mesi in modo diverso. Non saprei dire quali sono le percentuali, ma posso assicurare che lotteremo fino ad oltre il novantesimo".