Milan, Fassone: "Budget importante, futuro con Donnarumma-Montella"

Closing firmato, passaggio di consegne a cena con Silvio Berlusconi e, il giorno dopo, le prime parole ufficiali: Li Yonghong, David Han Li e Marco Fassone hanno spiegato nella conferenza stampa prodotta da Premium Sport che piani hanno per il Milan del futuro. Prima breve discorso in cinese del nuovo presidente che ringrazia Silvio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e poi si rivolge ai tifosi: "Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo essere competitivi nel mondo". Poi, il grido in stile Zhang Jindong: "Forza Milan!".



Il cuore della conferenza vera e propria è toccata al CEO Marco Fassone che in un'ora e mezza ha toccato tutti i temi: dal closing, al mercato al futuro. "E' una giornata storica per questo club: ringrazio mr. Li e Mr. Han Li, ringrazio Silvio Berlusconi che ci ha trasmesso l'amore per il Milan, la figlia Barbara, Galliani e i tifosi. Abbiamo scelto il silenzio e capiamo quanto siano stati difficili questi mesi ma ora saremo comunicativi e trasparenti". Poi subito sulle questioni più calde: "Il rinnovo di Donnarumma è prioritario, vogliamo farne una bandiera. Già dalla prossima settimana ci attiveremo in tal senso anche per chi magari è meno urgente, come Suso in scadenza 2018". Sul dicorso allenatore: "La società apprezza il lavoro di Montella, presto parleremo con lui di mercato. Mancini? Grandissimo ma il nostro futuro si chiama Vincenzo".



Tornando al mercato: "Abbiamo un budget importante per un Milan competitivo ed ambizioso, l'obiettivo è quello di tornare il prima possibile in Champions League, magari già dal 2018/19. Puntiamo a profili di altissimo livello, qualche nome di quelli già usciti ci piace, ma senza rinunciare ai giovani italiani. Per questa stagione sarebbe bello qualificarsi in Europa League, serve non stare lontano dalle competizioni europee troppo a lungo". Nella struttura societaria potrebbe entrare un'altra bandiera: "E' un'idea, non una priorità. Presto mi confronterò con chi c'è già, come Baresi e Galli, per approfondire la questione".



Sul piano economico: "Si basa su tre pilastri: la qualificazione in Champions, il nuovo stadio in tempi medi e l'espansione del marchio in Oriente. La quotazione in Borsa? E' una possibilità". Fassone approfondisce anche le settimane del closing: "Berlusconi e Fininvest hanno capito la grande volontà della proprietà di comprare il Milan, è stato un acquisto enorme: normale che in un'operazione così ci sia una parte a debito". Infine, sul derby: "Ho lasciato l'Inter con un derby, inizio questa avventura con un altro: partita emozionante, speriamo di vincere. Di sicuro non sarei capace di esultare alla maniera di Galliani!".