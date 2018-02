Milan, Fassone: "Bisogna credere alla Champions League"

Dopo la vittoria sul campo della Roma, parla Marco Fassone: "Forse non ci aspettavamo neanche noi le cose che sta facendo Gattuso, bisogna levarsi il cappello davanti al suo lavoro. Ha motivato la squadra molto velocemente e vincere aiuta a vincere. Ma complimenti anche a Mirabelli che mi ha convinto a fare questa scelta". Su Montella: "Speravamo di andare avanti con lui, ma a novembre c'è stato un momento in cui ci siamo accorti che gli investimenti non rendevano all'altezza di ciò che ci aspettavamo".



L'ad rdel Milan ha parlato così a Radio Rai: "Da un lato serve la prudenza da manager, dall'altro l'ottimismo del gruppo deve aiutare a credere nelle imprese che sembrano impossibile: quindi dobbiamo credere alla qualificazione in Champions League". Fassone commenta anche la situazione dell'attacco: "Cutrone è una sorpresa, bravi a tenerlo. Kalinic sta recuperando, crediamo molto in lui come in André Silva: il prossimo sarà il suo anno".



Inevitabile parlare della situazione societaria: "La FIGC ha tutti i numeri del Milan da tempo e ci sono tutti i documenti necessari in riferimento al club. Rilevo che c'è una sorta di accanimento ad orologeria contro una proprietà che non è italiana. Li Yonghong è un uomo d'affari cinese che gestisce il business in modo diverso dagli italiani. È presente e ha investito delle cifre incredibili, non ci fa mancare mai niente. Io incrocio le dita e spero che le cose possano andare avanti così".



Infine su Donnarumma: "Io penso che il suo futuro sia qui, ama il Milan ed è il futuro del calcio italiano. La nostra volontà è tenerlo, speriamo che sia anche la sua".