Milan, Fassone: "Abbiamo un potenziale straordinario"

Marco Fassone ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri nella live su Milan Tv e trasmessa anche sui canali social ufficiali. Si parte dalla situazione finanziaria del club: "All'Uefa abbiamo presentato un dossier ampio e trasparente, ho un tiepido ottimismo. Abbiamo configurato un piano senza Champions League non perché non crediamo più all'obiettivo ma per far vedere che non dipendiamo solo da quello. Lo scenario peggiore? Che l'Uefa non sia convinta e ci rimandi in Primavera alla discussione del normale settlement agreement".



Si ritorna quindi sui temi di campo, ecco le parole dell'ad milanista: "Fiducia in Montella, i risultati non arrivano schioccando le dita. Pensavamo di poter fare 3-4 punti in più ma il divario della zona Champions dipende anche dalla velocità con cui corrono le prime. Mi auguro di fare meglio e che davanti rallentino". Sabato c'è la sfida contro il Napoli: "Sarà complicato, loro giocano bene ma noi stiamo crescendo di settimana in settimana: la rosa è completa e bisogna lasciare ambientare i nuovi acquisti". A proposito di mercato: "In gennaio nessun movimento perché non ce n'è bisogno".



In ogni caso, il futuro è roseo: "Come si fa a non essere ottimisti? Non so se sarà in 4 o 6 anni ma il Milan sprigionerà tutto il potenziale straordinario che ha". Sullo stadio: "San Siro straordinario ma non fa incassare quanto gli impianti moderni. Nessuno ha più uno stadio condiviso, ne serve uno nostro: la direzione è tracciata".