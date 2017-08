Milan, Fassone a Sala: "Inter più indebitata di noi..."

Marco Fassone replica a Beppe Sala, sindaco di Milano, che aveva espresso perplessità sul Milan. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'a.d. rossonero a Premium Sport.



"Quando ho letto l'intervista alla Gazzetta, ci sono rimasto un po' male, perché è il sindaco di tutti i milanesi. Dal punto di vista dell'appropriatezza, mi sarei aspettato più equilibrio nei giudizi. Quando leggo che una squadra ha una proprietà forte e ricca e l'altra è una scommessa che compra a debito e che se non va in Champions sono guai seri, è la solita minestra. Alla fine devono contare i fatti. Il nostro debito è due volte e mezzo di meno di quello dei nostri cugini. Sul fatto che il Milan compra a debito, se si riferisce all'acquisto del club, 180 milioni su 740 sono il 20%. Pensiamo agli investimenti fatti: 740 milioni per comprare il Milan, 100 per ripianare le perdite della scorsa gestione, più di 200 per il mercato, 37 di aumento di capitale già fatti, 25 per i prossimi due mesi. I fatti contano più delle parole, le parole le lasciamo a chi si preoccupa per il Milan".



Fassone ha parlato anche di calciomercato facendo il punto della situazione: "Auguro a Niang di recuperare in fretta, speriamo si faccia consigliare bene e sappia andare bene oltre queste difficoltà. Rafinha? Non c'è stato alcun contatto col Barcellona. Siamo abbastanza soddisfatti dopo l'acquisto di Kalinic. Ora siamo concentrati su operazioni in uscita, se andranno in porto, ci guarderemo intorno. Ma penso che la squadra sia forte così".