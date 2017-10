Milan, Fassone a Premium: "Nessun problema, club solido"

Il Milan può sorridere. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera il presidente Yonghong Li, ha versato 39 milioni di aumento di capitale (dei 60 deliberati) e i rimanenti potranno essere "chiamati" dal Consiglio di Amministrazione magari a gennaio per il mercato. Al momento, e questa è la buona notizia, non servono perché la situazione delle casse rossonere è migliore rispetto alle previsioni e di quella presentata al fondo Eliott.



Il merito è dei ricavi da stadio (la media spettatori, considerato anche la sfida contro la Juventus, è di oltre 48.000 unità) e delle cessioni sul mercato, superiori alle aspettative. Intanto, in vista dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il 13 novembre il bilancio al 30 giugno 2017, è confermato che ci dovrebbe essere una perdita intorno ai 90 milioni.



Il concetto è stato ribadito anche da Marco Fassone prima del match contro la Juventus: "Posso dire che non ci sono problemi finanziari, dal punto di vista della solidità economica delle società le cose stanno procedendo secondo i piani e anzi grazie ai nostri tifosi che sono venuti in tantissimi allo stadio il nostro budget è aumentato" le parole a Premium Sport. L'ad rossonero ha poi chiarito la posizione del club: "Queste voci non hanno condizionato e destabilizzato la squadra. Certo, ogni giorno leggere queste cose che riguardano la società un po’ di fastidio lo creano soprattutto se le informazioni non sono vere. Fino a quando si rimane nel campo delle opinioni ok, quando si riportano delle inesattezze qualche arrabbiatura viene".