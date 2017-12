Milan: esonerato Montella, panchina a Gattuso

Svolta in casa Milan. Il club di via Aldo Rossi ha esonerato Vincenzo Montella all'indomani dello 0-0 a San Siro contro il Torino. La panchina è stata affidata a Gennaro Gattuso che lascia la guida della Primavera a Lupi (allenatore dell'Under 17): domani la presentazione a Milanello.



Uscendo da Milanello, Montella ha commentato così l'esonero: "Sono dispiaciuto perché la squadra mi stava seguendo, porterò sempre nel cuore il Milan. Ringrazio Fassone e Mirabelli, so che il calcio va così e auguro a Gattuso il meglio: è una persona leale di cui fidarsi. Nell'immediato non sono stati rispettati programmi e ambizioni, la colpa è solo mia. Ho detto alla squadra che riusciranno ad uscire da questa situazione". Poco prima aveva scritto anche su Twitter: "Un onore allenare questo gruppo, auguro a Gattuso di riportare il Milan dove merita".



Montella paga il pessimo avvio di campionato dopo una campagna acquisti faraonica: i rossoneri occupano attualmente il settimo posto a quota 20 punti in 14 giornate e non segnano da quattro partite di fila in casa, dove non vincono dal 20 settembre (2-0 con la Spal). La zona Champions, obiettivo dichiarato, è distante 11 lunghezze e il primo posto occupato dal Napoli addirittura 18. In Europa League la squadra si è qualificata ai sedicesimi con un turno di anticipo. Nella scorsa stagione Montella aveva chiuso in sesta posizione e con il successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

IL TWEET DELL'ESONERO

#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro — AC Milan (@acmilan) November 27, 2017

MONTELLA SU TWITTER: "ALLENARE IL MILAN È STATO UN ONORE"