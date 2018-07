Milan, esonerato Mirabelli: non è più direttore sportivo

La notizia era nell'aria da qualche giorno, complice il mancato accompagnamento della squadra per la tournée negli Stati Uniti, ora è diventata ufficiale: Massimiliano Mirabelli non è più il direttore sportivo del Milan. In mattinata incontro cordiale (durato poco meno di un'ora) in sede con il presidente Scaroni che gli ha comunicato l'esonero, evidentemente non si è raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto fino al 2020. Il suo ruolo verrà preso da Leonardo.



L'esperienza di Mirabelli in rossonero è durata quindici mesi, dopo l'avvento di Elliott, era chiaro che la società avrebbe intrapreso altre strade, come dimostrato dalla situazione Fassone, pur se a calciomercato estivo già inoltrato.