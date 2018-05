Milan escluso dalle coppe? Fiorentina e Atalanta sperano...

Ci sono almeno due "gufi" pronti, senza malizia ma con ovvia speranza, a godere di quella che in tedesco si chiama Schadenfreude, la gioia per le disgrazie altrui: il Milan rischia, tra le altre sanzioni, una clamorosa esclusione dalle coppe europee dopo il no della Uefa al settlement agreement e il deferimento alla camera giudicante e ci sono altri due club italiani che legittimamente potrebbero sperare nel peggiore dei mali per i rossoneri.



Nel caso in cui al Milan dovesse essere negata la possibilità di partecipare all'Europa League la prossima stagione, infatti, l'Atalanta partirebbe direttamente dai gironi come ha già fatto nella passata stagione, mentre la Fiorentina, a quanto pare già preallertata, "scalerebbe" al posto dei bergamaschi giocandosi i preliminari a partire dal terzo turno.



L'Italia, del resto, avrebbe diritto comunque allo stesso numero di club in Europa: 4 in Champions, 3 in Europa League. Così, fuori il Milan, si terrebbe conto della classifica del campionato per assegnare i posti vacanti: la Fiorentina, ottava dietro l'Atalanta e sconfitta proprio dal Milan 5-1 all'ultima giornata, vedrebbe così realizzato il sogno della grande rimonta sfumato sul campo.