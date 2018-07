Milan, Elliott tira dritto: Leonardo e Morata (o Higuain)

Mentre si attende il pronunciamento del Tas di Losanna sperando che torni l'Europa League, il Milan prepara le nuove mosse con l'insediamento di Elliott: il piano del fondo americano è duplice, rafforzamento della squadra ma anche societario.



Partendo dal primo, emergono nuove indiscrezioni sul viaggio a Londra di Fassone e Mirabelli che vi abbiamo raccontato ieri: dopo aver bloccato la cessione di Locatelli e confermato Bertolacci, Gattuso ha chiesto una nuova punta per sostituire il partente Kalinic. I nomi sul tavolo sono due, Alvaro Morata (ecco spiegato il blitz londinese) e Gonzalo Higuain con cui ci sono stati contatti nelle ultime ore: entrambi hanno aperto all'opzione rossonera, per l'affondo però vanno attese le strategie che verranno deliberate nell'assemblea dei soci di sabato.



Lo stesso giorno potrebbero arrivare anche novità sulla composizione societaria. Nonostante i tifosi milanisti non vogliano più sentirne parlare, Elliott va avanti con l'idea Leonardo, possibile nuovo direttore tecnico con Ivan Gazidis (oggi all'Arsenal) figura forte nella figura di amministratore delegato. E Fassone-Mirabelli? Rimangono sotto osservazione ed un eventuale cambio non dovrebbe comunque avvenire in tempi rapidi.