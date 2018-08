Milan, Elliott-Fassone: battaglia a suon di milioni

Mentre il nuovo Milan sta trovando una nuova fisionomia in campo grazie al calciomercato, rimane da sistemare anche quella societaria. Con Elliott è arrivato Leonardo al posto di Massilmiliano Mirabelli ma il ruolo di amministratore delegato è ancora vacante dopo il divorzio da Marco Fassone. A tal proposito, Il Sole 24 Ore rivela che non è stato trovato ancora un accordo tra vecchio ad e nuova dirigenza sulla buonuscita: offerti 2,5 milioni di euro, Fassone ne chiede invece 10.



L'ex dirigente rossonero non avrebbe ancora ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa, si è rivolto allo studio legale LabLaw e avrebbe chiesto 10 milioni contando lo stipendio da ad (200.000 euro all'anno) e da direttore generale, visto che ricopriva doppio ruolo, (900.000 euro l'anno), il contratto fino al 2021. Il fondo americano ribatte che quella buonuscita fosse stata pattuita dalla vecchia proprietà cinese.