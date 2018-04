Milan, Elliott con Fassone alla Uefa

Emergono ulteriori dettagli sull'appuntamento in programma il prossimo 20 aprile tra il Milan e l'Uefa per discutere del Settlement Agreement. Come riferisce il nostro Carlo Pellegatti, qualora ci fosse necessità Elliott sarebbe disponibile a presentarsi a Nyon insieme all'ad Marco Fassone per garantire sulla solidità finanziaria del club di via Aldo Rossi.



La società milanista entro ottobre deve restituire 370-380 milioni di euro al fondo statunitense, interessato ad avere un Milan ad alto livello e presente nelle coppe europee nella prossima stagione. Nel frattempo non ci sarebbero riscontri sulla presunta offerta dell'arabo Al-Falasi per la maggioranza delle quote: né al presidente Li Yonghong né all'advisor (per il rifinanziamento del debito) Merrill Lynch sono arrivate proposte in tal senso.



Proprio nella giornata di oggi infine è stato completato l'aumento di capitale (60 milioni) deliberato lo scorso aprile con il versamento degli ultimi 3 milioni da parte dello stesso Li Yonghong.



"All'interno del club c'è molta serenità - ha detto Fassone a Sky - e cerco di trasferirla ai miei collaboratori. Poi ci sono tutta una serie di rumurs sullo stato finanziario del club ai quali sono abituato da prima del closing. Io sono relativamente ottimista: il rifinanziamento si farà, i rapporti con Yonghong Li sono ottimi, così come quelli con Elliott. C'è serenità sul futuro societario e vorrei trasferire serenità. La Uefa vorrà avere rassicurazioni sulla continuità del club, sono convinto di avere in mano gli strumenti per rassicurarli. Se andremo dall'Uefa con rappresentanti del Fondo Elliott? Può essere una soluzione".