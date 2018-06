Milan, Elliott al lavoro: contattati Maldini e Marotta

Li Yonghong continua nella ricerca di un partner di minoranza per il Milan: il viaggio a Milano della scorsa settimana è servio proprio a questo, le dimostrazioni di interesse sono molteplici ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, solo se in breve tempo la partecipazione di minoranza può diventare maggioranza del pacchetto azionario. Per il presidente rossonero sarebbe una duplice boccata d'ossigeno: un messaggio alla Uefa e anche un rallentamento all'avanzata di Elliott, che entro ottobre vuole rientrare dei 303 milioni di euro prestati all'imprenditore cinese per acquistare la società da Silvio Berlusconi.



Secondo il Corriere dello Sport, però, il fondo americano non nutrirebbe molte speranze in tal senso e sarebbe già al lavoro, come sapesse di diventare nuovo proprietario del Milan. Se Li Yonghong non dovesse rispettare i paletti, le quote di maggioranza del Milan passerebbero ad Elliott che rafforzerebbe la società prima di rivenderla, magari all'amico Stephen Ross, imprenditore americano.



Ecco perché ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi con Paolo Maldini e Giuseppe Marotta: due nomi importanti anche se dai significati opposti. Nel primo caso si tratterebbe del ritorno in società di una grande bandiera, ancora senza grossa esperienza nel mondo del calcio. Nel secondo caso, invece, l'ipotesi è di strappare un rivale alla concorrenza, sfruttando risultati ed esperienza acquisiti alla Juventus. In ogni caso, i primi a rischiare sembrano comunque Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.