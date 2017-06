Milan, ecco i primi due investitori della cordata cinese: Haixia Capital e Ping An Insurance

Finalmente i primi due nomi degli investitori futuri padroni del Milan. Ma prima notizie di campo, dopo l'allenamento del giovedi mattina che ha visto ancora fuori Niang, rimasto in palestra non avendo ancora smaltito l'attacco influenzale della vigilia di Milan-Pescara. E' dunque sempre più problematico il suo recupero per il match di domenica a Palermo. Bene invece Antonelli che si candida addiritttura per un posto da tiolare al posto di De Sciglio e Mati Fernandez, forse già in panchina alla Favorita dove torna in difesa Paletta. Si va verso la conferma di Bacca al centro dell'attacco.



Veniamo ora alle vicende societarie. Due le società che paiono ormai certe fra i 4 o 5 investitori che acquisteranno il 99,93% del pacchetto azionario del Milan. Sicura la Haixia e molto probabile Ping An. Haixia Capital è un fondo d’investimenti a partecipazione statale di Fuzhou, capitale della provincia cinese del Fujian. Il fondo investe principalmente in Cina e in Francia in campo finanziario e industriale, e più recentemente in quello agricolo e dell’allevamento del pollame. A capo di questo fondo c’è Lu Bo. La seconda è la Ping An Insurance, fatturato da 60 miliardi, secondo colosso assicurativo della Cina. L'elenco verrà ufficializzato 10 giorni prima del closing introno al 15 novembre: firme finali dunque che verranno apposte nella settimana dopo il derby.



Per quello che riguadra la prima convocazione del cda, la data verrà fissata a gennaio. Nel board 8 o 9 componenti, un vice presidente esecutivo cinese, quattro fissati sempre dal gruppo cinese mentre non ci sono conferme circa la partecipazione di impenditori italiani.

CARLO PELLEGATTI