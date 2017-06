Milan, ecco gli investitori della nuova società

Con il closing che si avvicina, si fanno sempre più concreti i dettagli del nuovo Milan. Secondo le notizie raccolte dal Corriere della Sera, questi sarebbero gli investitori coinvolti da Sino Europe Sports: China Construction Bank e Ping An Insurance che lavorano nel settore bancario e assicurativo cinese, Tcl Corporation (terzo produttore al mondo di televisori), Huarong International Financial Holdings (istituzione bancaria di proprietà dello Stato cinese) e la banca Baoshang. Tutti nomi di prestigio, che dovrebbero diventare realtà tra circa una settimana.



Ma gli investitori finanzieranno il club senza intervenire nelle decisioni societarie, che saranno compito di Han Li e Yonghong Li, rispettiamente direttore esecutivo e presidente di Sino-Europe. Quest'ultimo potrebbe anche diventare il nuovo presidente del Milan.



La catena di comando rossonera sarebbe quindi così strutturata: l'organismo di controllo che gestisce gli interessi degli investitori darà ordini al cda e all'ad Fassone che poi delegherà a seconda della richiesta (per esempio il lato sportivo sarà compito di Massimiliano Mirabelli). Se le cose andranno bene, arriveranno risultati sportivi che porteranno soldi che andranno agli investitori.