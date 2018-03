Milan, ecco cos'è successo tra Kalinic e Gattuso

Durante la conferenza stampa della vigilia nessuna avvisaglia, poi all'improvviso al momento delle convocazioni Nikola Kalinic, dato da molti come possibile titolare nella sfida tra Milan e Chievo, è stato escluso dalla lista stilata da Gennaro Gattuso "per scelta tecnica". Nessun altro commento da parte della società per spiegare l'esclusione dell'attaccante croato e allora ci pensa il Corriere della Sera in edicola questa mattina a ricostruire quanto accaduto ieri a Milanello.

Durante il consueto allenamento di rifinitura - si legge sul quotidiano milanese - il tecnico rossonero avrebbe consegnato la pettorina da titolare ancora una volta a Patrick Cutrone e Kalinic, già in panchina contro l’Arsenal come spesso nelle ultime gare, non l'avrebbe presa bene. Il centravanti non avrebbe fatto alcuna scenata, ma il suo impegno durante la seduta sarebbe calato e Gattuso, che già aveva richiamato il croato in passato per atteggiamenti del genere, avrebbe così deciso di non convocarlo per la partita di San Siro.

Più che una punizione, dunque, un avviso ai naviganti: cali di concentrazione e di intensità non sono ammessi e chi non dimostrerà impegno in allenamento non giocherà. Una presa di posizione forte da parte di Gattuso, che mette ancora più in bilico il futuro di Kalinic in rossonero. L’ex Fiorentina sta vivendo una stagione difficile, con poche presenze e pochissimi gol: i tifosi non lo amano e anche se fino a ieri il tecnico lo aveva sempre difeso, in estate è sempre più probabile che il croato lasci Milano. A meno che questa esclusione non risvegli l'orgoglio del giocatore, cosa in cuor suo Gattuso spera, perché Kalinic, se concentrato e determinato, potrebbe rivelarsi fondamentale per il finale di stagione.

Conti convocato: "Finalmente rivediamo la luce"

Se da un lato Gattuso deve fare in conti con il "caso" Kalinic e con le assenze, pesanti, di Calabria e Romagnoli, dall'altro il tecnico rossonero può sorridere per il ritorno nella lista dei convocati di Andrea Conti, assente da settembre per la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. "Finalmente rivediamo la luce - ha detto il suo agente, Mario Giuffredi, a TuttoMercatoWeb.com - finalmente possiamo dirlo: l'infortunio è alle spalle. Siamo davvero felici. Questa per Andrea è la fine di un lungo momento negativo. Adesso rivediamo la luce dopo aver vissuto un vero e proprio incubo". "È ovviamente entusiasta di tornare a respirare il campo - ha aggiunto - Oggi sarà in panchina e il suo sogno di scrivere un pezzo di storia con la maglia del Milan potrà finalmente riprendere da dove si era interrotto".