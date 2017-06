Milan, ecco 20 milioni dalla Cina. Ma ne servono altri 80...

Altro piccolo passo avanti nella trattativa per la cessione del Milan alla cordata cinese rappresentata da Sino Europe Sports: è arrivato dalla Cina nelle casse di Fininvest un versamento di 20 milioni di euro effettuato da Yonghong Li. Non si tratta di una rata della rata: fuori dal gioco di parole, com'è noto l'attuale proprietà rossonera aspetta 100 milioni come terza caparra per il closing previsto per il 7 aprile. Ne mancano ancora 80, dunque, e secondo quanto filtra da Fininvest sono attesi altri movimenti già domani. Se ne sono arrivati soltanto 20, dunque, è perché, a quanto pare, i bonifici sono partiti da due banche diverse.



Stando a quanto assicurato dallo stesso Yonghong Li, la terza caparra sarebbe stata versata solo nel momento in cui la cordata avrebbe raccolto tutto il denaro necessario (altri 320 milioni per l'acquisizione del club dopo i 200 già versati nelle prime due caparre, più 100 per la gestione) da presentare a Fininvest il 7 aprile. La stessa Fininvest resta sempre molto prudente e per l'ok alla proroga si aspetta l'arrivo degli altri 80 milioni, ma in questo momento c'è ottimismo.