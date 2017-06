Milan, è un nuovo Niang: "Ero matto, l'amore mi ha cambiato"

E' uno dei simboli del Milan giovane e sottovalutato che prova a tornare in alto, è uno degli uomini chiave degli schemi di Vincenzo Montella e quando non gioca la squadra fa indiscutibilmente più fatica. Stiamo parlando di M'Baye Niang, già due reti in questo inizio di stagione, che si racconta in una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport in cui parla un po' di tutto, dall'amore agli incidenti in macchina, dal razzismo al rapporto con Bacca.

L'attaccante rossonero, che Montella stima moltissimo ("mi ha messo al centro del suo progetto") e che Galliani presto proverà a blindare offrendogli un contratto fino al 2021 a circa due milioni l'anno (c'è già l'ok della nuova proprietà cinese), giura di aver messo la testa a posto dopo le bravate degli ultimi anni ("l'incidente in macchina di febbraio è stata la peggiore, quella che mi ha fatto dire basta") e si candida ad un ruolo da protagonista per riportare il Milan in alto "anche se con i piedi per terra".

Il merito della metamorfosi del francese, che sulla scia delle ultime belle prestazioni ora sogna anche la Nazionale ("so che Deschamps mi segue, aspetta di capire se davvero sono cambiato"), sarebbe tutto della fidanzata: "Io ed Emilie stiamo insieme da cinque mesi: tantissimi, per me è quasi un miracolo - ha confessato Niang - Le ho detto: da quando siamo fidanzati sto meglio anche in campo". E in campo si trova sicuramente molto bene con il compagno di reparto Bacca: "Se c’è Carlos davanti alla porta io smetto di correre, tanto non c’è respinta. La classifica dei marcatori la vincerà Carlos" assicura il francese.

Infine il tema della religione ("prego tutti i giorni cinque volte al giorno per 2/3 minuti, un desiderio più che un dovere, prima della partita prego di non farmi male") e quello del razzismo: "Se un giorno mi insulteranno, non abbandonerò la partita: se esci dal campo, hanno vinto loro. Il razzismo può esistere solo nel mondo degli stupidi".