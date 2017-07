Milan, è il Calhanoglu-day

Hakan Çalhanoglu è atterrato a Milano poco dopo le 13:30, per il centrocampista offensivo turco è l'inizio della nuova avventura al Milan. Nel pomeriggio l'ormai ex Bayer Leverkusen sarà a Milanello per i primi test fisici di rito mentre lunedì si sottoporrà alle visite mediche alla clinica la Madonnina.



Sarà l'acquisto numero 6 dei rossoneri e aggiungerà al mosaico rossonero una variante tutta nuova e una buona dose di qualità, specie sui calci piazzati. Ventitre anni, arriva dal Bayer Leverkusen, nato in Germania ma turco di origine, come la nazionale per cui gioca.



Giocatore versatile a centrocampo: può fare l'esterno di sinistra in un 4-4-2 , oppure giocare interno o centrocampista centrale. Con il club tedesco l'affare si chiuderà a 22 milioni di euro più bonus. 17 gol firmati in Bundesliga negli ultimi due anni e mezzo, molto interessanti i suoi numeri di rendimento sui calci piazzati: negli ultimi 3 anni, su 83 punizioni calciate ha fatto 7 gol.



Il piede di riferimento è il destro, ma calcia anche di sinistro. Numeri e qualità, insomma, che vanno a rendere più efficace il progetto tecnico del nuovo Milan. Un sorriso in più per Montella, già pronto a rimettersi al lavoro...