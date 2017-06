Milan: due tonfi negli ultimi due anni dopo la sosta

L'abbuffata natalizia ha avuto un inaspettato e graditissimo fuoriprogramma: il Milan ha cominciato a far festa in Qatar riempendosi la pancia con la Supercoppa italiana conquistata ai rigori con la Juve, così si è goduto in pieno la sosta. Ora, il problema sarà capire a che punto è la digestione, o meglio la fame del gruppo baby di Montella.



Nelle ultime stagioni la ripartenza è sempre stata sorprendentemente in salita: due anni fa Inzaghi andò in vacanza dopo aver battuto il Napoli e pareggiato all'Olimpico, poi segnò 4 gol al Real Madrid di Ancelotti a Dubai e sognava il ritorno nella sua amata Champions: alla ripresa del campionato, però, Sansone e Zaza rovinarono i piani di Pippo, il Sassuolo ribaltò il Milan e da lì in poi cominciò la lenta discesa dei rossoneri. L'anno scorso non è andata meglio a Mihajlovic: pronti, via e fu il Bologna a beffare il Diavolo nel finale con Giaccherini.



Domenica 8, alle 18, a San Siro va in campo il Cagliari, che ha perso 7 partite su 9 in trasferta ma l'unica vittoria esterna l'ha ottenuta proprio al Mezza contro l'Inter: i tifosi del Milan hanno voglia di festeggiare Donnarumma e gli altri eroi di Doha che hanno riportato una coppa in bacheca dopo 5 anni, ma ricordando gli ultimi due precedenti vietato cantare vittoria.