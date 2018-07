Milan, dopo il silenzio parla Fassone: alle 16 diretta Facebook

Due giorni fa lo sfogo si Rocco Commisso dopo la terza rottura della trattativa per l'acquisizione della maggioranza del Milan, da quel momento un silenzio assordante: ad eccezione del comunicato social che ha preceduto la sentenza Uefa e di qualche dichiarazione in tema calciomercato di Mirabelli e Gattuso, da Casa Milan non si sono più avute notizie. Il silenzio non è destinato a durare a lungo però, perché oggi pomeriggio alle 16 l'ad rossonero, Marco Fassone, sarà in diretta sui canali social del club per rispondere alle (tantissime) domande dei tifosi.

Il popolo rossonero è preoccupato per la situazione societaria, per l'esito del ricorso al Tas, per il mercato, e queste sono solo alcune delle domande più rilevanti che i tifosi hanno pubblicato su Facebook sperando di ricevere risposte chiare da Fassone:

"Perché il presidente cinese non capisce che è importante l’arrivo di un altro presidente con garanzie, che lui non può dare?".

"Un danno così grande di credibilità e di immagine, come la sentenza di pochi giorni fa, farà cadere qualche testa. Lei sente di aver fatto tutto il possibile per far sì che non accadesse?".

"Mister Li ci tiene davvero al Milan o vuole solo fare business?".

"Con la situazione economica che ha il Milan, la UEFA ci squalificherebbe anche dalla Champions League se l’anno prossimo dovessimo arrivare tra le prime quattro?".

"Il presidente Li verserà questi 32 mln o cederà la squadra a Commisso o finiremo nelle mani di Elliot? Se rimarrà Li con quali soldi faremo mercato?".

"Quante possibilità ci sono di ribaltare il verdetto al tas di Losanna?".

"Perchè dopo un mercato da 240 mln ed una stagione fallimentare tecnicamente, confermate lo staff di Mirabelli?".

"Il nostro capitano andrà davvero via?".