Milan, Donnarumma torna eroe e idolo: "Basta una parata"

Basta una parata e tutto torna come prima. Anzi , meglio di prima. Per Gigio Donnarumma sicuramente! Con un contratto strepitoso, ottenuto dopo settimane di confronto serrato, di mugugni, di polemiche, tante, e di giornate nelle quali il suo futuro sembrava potersi disegnare lontano da milano. E invece tutto è ricominciato da lì, dal Milan e da una serenità ritrovata che lo riporta a fare numeri come quello su Mitrita, sullo 0-0 della sfida col Craiova.



È tornato lui, dimostrando di aver dissolto i dubbi e le incertezze che avevano cadenzato le sue deludenti performance con la nazionale all'Europeo Under 21. "Basta una parata", l'aveva detto anche Fassone. Le difficoltà aiutano a crescere, soprattutto a 18 anni. Probabilmente nel tormentone estivo del suo contratto il carattere si è rafforzato, assieme alla voglia di mantenere una promessa fatta molto tempo prima . Ai tempi del bacio a quella maglia rossonera, quando i tifosi lo incitavano e sognavano assieme a lui, consapevoli di aver trovato uno dei migliori portieri del mondo.