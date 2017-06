Milan, Donnarumma spacca: "Buffon o buffone?"

"Buffon or buffoon?". Il Daily Mail, scherzando, ci va giù pesante. Gigio Donnarumma ha commesso il suo primo grave (ed evidente) errore della carriera con il clamoroso liscio sul retropassaggio di Paletta che ha compromesso la gara del Milan a Pescara: normale, per un portiere di 18 anni che piace alle migliori squadre del mondo, che la papera venga evidenziata dai media internazionali, gli stessi che gli hanno dato l'etichetta di nuovo Buffon. Donnarumma si è preso le proprie responsabilità subito dopo la partita, come un veterano. Ma ha precisato: "Vado avanti a testa alta, col sorriso". I social, ovviamente, hanno giocato al tiro al bersaglio approfittando del fatto che proprio poche ore prima Topolino parlava di "Paperumma": presagio di un destino beffardo.



Ecco, invece, cosa hanno detto gli esperti all'indomani della partita: "È un errore dato da troppa sicurezza - ha detto Albertosi a Milannews -. Lui tra l’altro non è neanche mancino ed è andato con troppa tranquillità sul pallone e non l’ha presa, ma succede". "Io vado un po’ controcorrente - ha spiegato Dino Zoff a tuttomercatoweb -. Ben vengano errori del genere, specialmente alla sua età. Per me quell’errore è stato più importante di una parata ben riuscita. Queste cose ti fortificano e ti aiutano a crescere di personalità, quindi per me non è stato un problema, anzi”. Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda Giovanni Galli, intervistato da Premium Sport: "Io sono cresciuto tanto perché ne ho fatte tante di papere. Quando si dà la palla al portiere non si dà nello specchio della porta: te lo insegnano dalle giovanili. Il retropassaggio era forzato, poi di certo lui avrebbe dovuto controllare meglio la palla. È un errore che deve fortificarlo perché ci vorrà più attenzione, ma non può macchiarne la crescita" Giovanni Galli a Premium Sport