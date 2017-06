Milan, Donnarumma si prepara al derby: "Testa, cuore... e tanta grinta!"

Sono stati giorni particolari per Gigio Donnarumma. Le parole di Marotta e soprattutto di Raiola ("Non escludo nulla") hanno messo in dubbio la sua permanenza al Milan e aperto la strada a un eventuale passaggio alla Juventus quando Buffon darà addio al calcio giocato. Il portiere rossonero al termine della partita della Nazionale con la Germania ha però giurato fedeltà: "Sono già in un top club ed è la squadra per cui faccio il tifo da bambino. Per ora penso solo a fare bene in rossonero". Un messaggio importante replicato anche oggi, a due giorni dalla sfida con l'Inter. "Testa, cuore... e tanta grinta aspettando il derby!!" ha scritto Donnarumma sul suo profilo Instagram dimostrando di essere concentrato solo ed esclusivamente alla partitissima in programma a San Siro domenica sera.

Testa, cuore e ....... tanta grinta aspettando il derby!! #weareacmilan #forzamilan Una foto pubblicata da Gianluigi (@gigiodonna99) in data: 18 Nov 2016 alle ore 05:42 PST