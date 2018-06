Milan, Donnarumma pronto alla maturità

Estate particolare per Gianluigi Donnarumma, tra scuola e calciomercato. Nulla che non abbia vissuto lo scorso anno che, anzi, era stato pure più movimentato: il tira e molla sul rinnovo di contratto con il Milan, gli Europei Under 21 e la decisione di rinviare gli esami di maturità. Questa volta il diploma non può più attendere e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Gigio inizierà con la prova di italiano mercoledì mattina in un istituto milanese non ancora reso noto.



Stop alle vacanze e ritorno sui libri di testo, dunque. Poi, il 9 luglio si presenterà nel ritiro del Milan con il diploma in mano ma chissà se con nuove certezze sul proprio futuro calcistico. Il portiere sembrava destinato all'addio certo, non a caso è stato acquistato Reina, ma alcune prove non convincenti a fine campionato e la valutazione dei rossoneri - 70 milioni di euro - hanno spaventato le pretetendenti: rimarrà o partirà?