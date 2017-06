Milan, Donnarumma para le voci: "Sono già in un top club"

Gianluigi Donnarumma, al centro di un presunto intrigo tra Milan e Juventus, cerca di stoppare tutte le voci di mercato nel post-match di Italia-Germania: "Tutti dicono che io sia l'erede di Buffon però sono già in un top club ed è la squadra per cui faccio il tifo da bambino. Per ora penso solo a fare bene in rossonero".



A proposito del portierone azzurro, solo complimenti: "Ho un buon rapporto con Gigi - le parole di Donnarumma - mi dà molti consigli e mi tratta come un fratello. Lo ringrazio molto e cerco sempre di imparare da lui in ogni singolo allenamento". Sulla nazionale: "Sempre emozionante vestire la maglia azzurra, ringrazio Ventura per l'opportunità, sono orgoglioso di vestire i colori dell'Italia".



Un po' più critico il suo procuratore Raiola: "Gigio avrà un grande futuro, è intelligente, umile e un grande lavoratore. Lui sa dove vuole arrivare - la dichiarazione al Corriere dello Sport -, lo valuto 170 milioni di euro perché può diventare il più forte portiere al mondo".