Milan, Donnarumma: "Nessun problema per il rinnovo, sogno di diventare capitano"

Il Milan si appresta ad affrontare la Juventus e, per neutralizzare gli attacchi avversari, si affida a Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha parlato di molti temi prima della sfida: "Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. Dobbiamo continuare a essere umili, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare. Il segreto? Quando non vinci, perdi sicurezza. Con Montella abbiamo ritrovato entusiasmo ed è cresciuta la consapevolezza dei nostri mezzi. Futuro? Al contratto ci pensa il mio agente Mino Raiola e non penso che ci saranno problemi - spiega Donnarumma in un'intervista rilasciata a La Stampa - Gioco nella squadra del mio cuore, quella per cui ho sempre fatto il tifo, non potrei avere di meglio. Come mi immagino a 38 anni? Spero di essere ancora in porta e magari tra dieci anni di indossare anche la fascia di capitano del Milan. Adesso ci sono altri compagni che la meritano ma in futuro potrebbe toccare a me".



Alla vigilia della gara contro i bianconeri, anche Carlos Bacca ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Quest’anno mi diverto di più? Dipende dal tipo di allenamento, dal lavoro quotidiano che è cambiato: per me il calcio si gioca con la palla, devi correre, è normale, ma se fosse solo corsa il Real Madrid prenderebbe Usain Bolt - racconta l'attaccante colombiano al Corriere della Sera - Se è diverso avere un allenatore che è stato attaccante, rispetto a uno che è stato difensore? Penso sia più facile. Montella sa che all’attaccante devono arrivare palloni, sa che se si gioca più avanti, con esterni o terzini che spingono è più facile". Sulle voci di mercato dell'ultima estate: "Sono arrivate proposte da altre squadre, il West Ham è quella che ha insistito di più, ma restando ho preso la decisione migliore, grazie a Dio".