Milan-Donnarumma, giovedì la verità: incontro Fassone-Raiola

Donnarumma e Raiola temporeggiano. Ma non troppo. L'ultimatum posto dal Milan al proprio portiere e al suo agente sarebbe scaduto alla mezzanotte del martedì, ma l'ultima telefonata di un Fassone piuttosto stizzito ha fatto sì che si trovasse la data per un nuovo incontro per la risposta definitiva sulla proposta di rinnovo del Milan: l'appuntamento è stato fissato a giovedì. Com'è noto il Milan offre 4 milioni netti più bonus fino a salire a 5 per i prossimi 5 anni e lunedì a Montecarlo si è tenuta una riunione a Montecarlo tra Gigio e Raiola per discuterne.



Il nodo è costituito dalla clausola (si parla di una cifra vicina ai 50 milioni di euro) che Raiola vorrebbe inserire e che il Milan invece non è disposto ad accettare. Il procuratore cerca una via d'uscita per il suo assistito di fronte a ricche offerte o nel caso in cui i rossoneri non si qualificassero in Champions League nella prossima stagione. Tra l'agente e la dirigenza di via Aldo Rossi è in corso dunque una guerra di nervi. Intanto il Diavolo si cautela e, come riporta la Gazzetta dello Sport, e pensa a Neto: non dovrebbero esserci problemi con la Juventus anche perché l'estremo difensore potrebbe rientrare nell'affare De Sciglio, seguito dai bianconeri.



La mossa del club milanista va letta nell'ottica di un mancato accordo con Donnarumma prima del raduno fissato a inizio luglio. Fassone e Mirabelli spingono perché il giovane portiere decida in fretta il suo futuro e tuttavia mettono in conto il 'precipitare' della situazione. L'amministratore delegato rossonero a Radio24 lo ha fatto capire: "Spero di cuore di trattenere Donnarumma, è un ragazzo fortissimo. Corteggiarlo è come corteggiare una bella donna, ma in questo caso c’è qualcun altro di mezzo che sa fare bene il proprio mestiere… Io spero che tutto finisca nel migliore dei modi per il Milan



LE PAROLE A GQ: "LA MIA PRIORITA' E' NOTA MA DEVO CONOSCERE I NUOVI DIRIGENTI"

Ad aumentare l'incertezza, o quantomeno la fase di stallo le parole rilasciate dallo stesso Donnarumma al mensile GQ dopo l'anticipazione uscita nella giornata di ieri: "Io sono molto legato al Milan. E sono sereno, perché tutte le parti di questa trattativa conoscono la mia volontà. Ho scelto il migliore apposta... A parte le battute, con Mino e con Enzo Raiola, che fu il primo a notarmi, e con la mia famiglia formiamo una squadra. I dirigenti del Milan sono nuovi, ci si deve conoscere, la mia priorità è nota ma è giusto che i miei interessi vengano rappresentati al meglio".