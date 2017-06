Milan, Donnarumma: "Dispiace per l'errore, ma non mi abbatto"

Gigio Donnarumma ci mette la faccia. L'errore sull'1-0 del Pescara ha fatto il giro del mondo ed è in qualche modo costato caro al Milan, capace di portare a casa solo un punto. Il giovane portiere, difeso da Montella, si prende le proprie responsabilità: "Dispiace, mi dispiace per l’errore sul gol, ma vado avanti a testa alta - ha detto a Milan TV -. Non è un errore che mi abbatterà, vado avanti con il sorriso"



Sulla partita Donnarumma spiega: "Loro hanno iniziato bene, noi abbiamo reagito tardi. Abbiamo avuto anche qualche occasione, ma non siamo stati nemmeno fortunati. Il gruppo è compatto, andiamo avanti a testa alta e pensiamo alle prossime partite. Pensiamo subito a Palermo, tutte le prossime gare sono decisive”.