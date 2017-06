Milan, Donnarumma allo scoperto: "Milano è la mia città"

Aveva detto che avrebbe dato una risposta prima dell'Europeo Under 21 e la risposta probabilmente è arrivata. Gianluigi Donnarumma ha parlato in esclusiva ai microfoni di GQ e ha speso parole d'amore per il Milan, Milano e per i colori rossoneri. "Sto cercando casa a Milano. Un appartamento grande, dove ci sia spazio per tutti i miei cari, e siccome il centro di Milano è bellissimo lo cerco lì. Mi sento pronto" si legge in un'anticipazione dell'intervista al mensile, nella quale il portiere si racconta a 360 gradi: al centro, ovviamente, l'annosa questione del suo rinnovo in rossonero.

"Sono sereno perché tutte le parti di questa trattativa conoscono la mia volontà. Con Mino ed Enzo Raiola, che fu il primo a notarmi, e con la mia famiglia formiamo una squadra" dice il giovane portiere, sottolineando anche il rapporto forte che lo lega al club rossonero: "Io sono molto legato al Milan".

Donnarumma arrivò a Milano da ragazzino, direttamente dal Club Napoli, dove aveva cominciato da piccolissimo: "Avevo 4 anni, mi ci aveva portato lo zio Enrico, che purtroppo se ne è andato troppo presto. Poi cominciò ad accompagnarmi mia madre − io sono molto mammone − e per quanto le categorie crescessero in fretta, per un bel pezzo pretesi di averla dietro alla porta, che altrimenti mi mettevo a piangere. Credo che la situazione avesse del grottesco: questo ragazzo grande e grosso − ero fuori scala già da bambino − che lasciava increduli gli attaccanti avversari per quante ne parava, ma che appena la mamma spariva per un caffè scoppiava in lacrime".

Con le sue parole il portiere del Milan dimostra umiltà, ma anche la consapevolezza di essere speciale: “Già da piccolo paravo dei tiri che un bimbo della mia età non avrebbe dovuto parare. Sul momento non me ne rendevo conto: mi tuffavo anche se la palla era molto angolata, la pigliavo o la deviavo in angolo, tornavo subito in piedi. Ecco, era lì che alzavo lo sguardo su compagni e avversari, per scoprire che avevano tutti gli occhi sgranati, a partire da quello che aveva tirato, e che non si capacitava di come un pallone così ben diretto non fosse finito in gol. Dopo le prime volte i compagni cominciarono ad abituarsi, mi battevano il cinque e si davano di gomito, erano felici per quella specie di magia, e io con loro. Gli avversari invece cambiavano, partita dopo partita, e quell’espressione di stupefatta delusione si ripeteva su facce sempre nuove”.

Già designato come erede di Buffon in Nazionale, Donnarumma allontana ogni ipotesi di rivalità: "Buffon è un mito, il classico tipo che riesce a farsi voler bene da tutti. Scherza, tiene su l'ambiente, a me ha dato un sacco di consigli. Quando ci alleniamo insieme cerco di rubargli i segreti del mestiere, perché tecnicamente è fantastico".