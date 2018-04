Milan, distorsione al ginocchio per Conti: il crociato è salvo

"Trauma distorsivo al ginocchio sinistro". Parziale sospiro di sollievo per Andrea Conti, che in allenamento ha riportato un nuovo infortunio all'arto operato a settembre. "Gli esami strumentali e la visita specialistica effettuati dal Professor Herbert Schoenhuber - si legge nel comunicato del Milan - hanno escluso la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito ma hanno altresì evidenziato un importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni".



Non è la mazzata temuta per qualche ora, ma in ogni modo si allungano i tempi di recupero del giocatore che domenica 18 marzo era tornato tra i convocati per la sfida contro il Chievo, pur sapendo che non avrebbe potuto giocare. La brutta notizia è arrivata in mattinata da Milanello dove il terzino ha interrotto l'allenamento ed è stato accompagnato fuori dal campo per un problema al ginocchio operato. Secondo quanto filtra dal centro sporitvo rossonero, Conti era in piedi e si è improvvisamente accasciato al suolo.



Com'è noto, il giocatore a settembre si era rotto il crociato sinistro finendo sotto i ferri e fino a stamattina sembrava a un passo dal rientro in campo. Aveva giocato una partitella di 60 minuti contro la Primavera nei giorni scorsi, era in programma di farlo giocare sabato con la Primavera per riprendere il ritmo e mettersi a disposizione di Gattuso per il finale di stagione. I piani dovranno cambiare ancora. Nell'illusorio inizio di stagione scoppiettante dei rossoneri, tra preliminari di Europa League e prime due giornate di campionato, Conti era stato uno dei migliori. Fermatosi lui, è crollato il Milan di Montella. Gattuso, invece, non ha mai potuto allenarlo davvero.