Milan, Deulofeu convince in 10 minuti: Montella si consola così

Gerard Deulofeu deve aver sentito quello che ha detto Montella a proposito di Niang dopo Torino-Milan, così allo Stadium, appena entrato, si è messo a correre come un indemoniato. Aveva il fuoco dentro dopo un mese e mezzo passato a scaldare la panchina dell'Everton e in dieci minuti aveva voglia di prendersi il Milan, gli stessi che ha impiegato Niang, quella sera, per perderlo forse definitivamente: pronti, via e l'ultimo arrivato ha fermato un contropiede, poi poco dopo si è involato lui stesso verso l'area avversaria costruendosi l'occasione più ghiotta per il pari. Poi ha calciato troppo debolmente, ma per ora va bene anche così. "Grazie a tutti per la ricevuta", ha twittato lui in italiano. Intendeva per l'accoglienza e per i complimenti ricevuti dopo la partita.

Grazie a tutti per la ricevuta! Peccato la sconfitta di ieri, ma domenica che abbiamo un altra. pic.twitter.com/9utRHJ03SE — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 26 gennaio 2017

"Eravamo in dieci, volevo sfruttare la sua velocità, così ho messo lui e non Lapadula al posto di Bacca. Peccato perchè è andato vicino al gol". Montella lo ha elogiato a fine partita, perché Deulofeu ha fatto esattamente ciò che lui gli ha chiesto dimostrando perché l'allenatore l'ha voluto. Difficilmente conquisterà il posto da titolare in breve tempo, perché deve riabituarsi al ritmo partita, ma può essere un'alternativa in tutti i ruoli del tridente d'attacco, a seconda delle esigenze: come esterno (a destra, dove può andare sul fondo e crossare, o a sinistra, per rientrare e calciare col suo piede preferito) per far rifiatare Suso e Bonaventura (apparsi stanchi allo Stadium), ma anche come centravanti di movimento che svaria su tutto il fronte e dà meno punti di riferimento agli avversari rispetto a Bacca e Lapadula. In un momento critico, con 5 punti in 5 gare in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia, sicuramente l'impatto di Deulofeu è un ottimo motivo di consolazione.