Milan, De Sciglio risponde ai tifosi: farà chiarezza sul suo futuro?

Mancano solo pochi giorni al Derby di Milano in programma a San Siro sabato 15 aprile. I tifosi rossoneri di tutto il mondo potranno vivere questa attesa partecipando all’evento cross mediale #AskDesci che si terrà domani, mercoledì 12 aprile alle ore 13.30. Il difensore e attuale Capitano del Milan Mattia De Sciglio sarà, infatti, protagonista di una speciale diretta che lo vedrà dialogare con i supporter su Milan TV, sul profilo Facebook AC Milan e per la prima volta su Weibo, uno dei social più utilizzati in Cina, permettendo così di ridurre ulteriormente le distanze con la fan base cinese che conta circa un terzo dei tifosi rossoneri a livello globale.



Per partecipare alla Q&A #AskDesci con Mattia De Sciglio è sufficiente commentare i post presenti sui social media rossoneri Facebook, Twitter, Instagram, WeChat e Weibo e seguire la diretta per scoprire le risposte.