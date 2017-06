Milan, De Sciglio: "Ora scudetto e Champions"

Mattia De Sciglio è ancora fermo per problemi alla caviglia ma nulla che possa impedirgli di sognare in grande: "Il successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus è stato bellissimo perché arrivato dopo anni senza coppe - le parole del terzino a Milan Tv -. Ora c'è grande voglia di tornare a vincere anche scudetto e Champions League, è uno dei miei sogni".



De Sciglio ha anche parlato del momento rossonero: "Non possiamo fasciarci troppo la testa, bisogna continuare a lavorare e credere in quello che stiamo facendo. Solo così torneremo a vincere". Su Montella: "Al Milan chiede cose che non aveva mai chiesto nessuno, giochiamo con il 4-3-3 ma io resto più bloccato formando di fatto una difesa a tre. Queste direttive possono servirmi a crescere, si può sempre a migliorare: ho solo 24 anni".