Milan, De Sciglio: "Io capitano? Mi piacerebbe molto"

"La fascia di capitano? Mi piacerebbe molto". Dopo l'infortunio di Montolivo, Mattia De Sciglio si candida ad indossare i titoli di capitano dei rossoneri e a Milan Tv parla del momento positivo della squadra, che prepara la sfida alla Juve capolista da seconda in classifica: "Lavoriamo molto più da squadra adesso. Vincere aiuta a vincere e porta autostima e serenità, che è fondamentale quando vai in campo. Nei momenti di difficoltà adesso ci diamo una grande mano rispetto agli ultimi anni - ammette De Sciglio - Noi ci godiamo questo momento, essere secondi è importante, però sappiamo che dobbiamo mantenere un certo equilibrio e non montarci la testa".

Sabato sera a San Siro arriva la Juve e il terzino azzurro avverte i bianconeri: "Potremmo avvicinarci se dovessimo fare il colpo. Sarà la rivincita della Coppa Italia, ma sarà importante anche per la classifica e in vista della Supercoppa. Siamo cresciuti a livello di gioco, possiamo metterli in difficoltà" assicura De Sciglio, che parla anche del gruppo che si è creato agli ordini di Montella: "Siamo tanti italiani adesso, sentiamo la responsabilità di trasmettere al resto del gruppo il senso di attaccamento alla maglia del Milan. Noi siamo orgogliosi di indossare questa maglia e abbiamo il dovere di trasmetterlo agli altri. Ho sempre tifato per questa squadra, sono orgoglioso di aver fatto tutto il settore giovanile. Indossare questa maglia è un'emozione unica".