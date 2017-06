Milan, De Sciglio: "Il derby è 'la partita'. Dopo Pescara eravamo inc..."

Cresce l'attesa in casa Milan per il derby di sabato alle 12:30 contro l'Inter. Non nasconde l'importanza dell'appuntamento Mattia De Sciglio a Milan Tv: "Per me, come per tutti i milanisti, il derby è 'la partita'. Al di là delle posizioni in classifica rimane la gara più importante per la città. Il fatto di arrivare con un vantaggio di due punti in classifica non significa molto, anzi, il rischio è quello di non concentrarsi al 100%, e noi non possiamo permetterci questa cosa".



Con i nerazzurri il terzino sarà capitano: "Il fatto di avere la fascia al braccio è un orgoglio, un fatto che mi responsabilizza ulteriormente e che mi emoziona ogni volta. Un gol? Sarebbe bellissimo segnare il primo gol in un Derby, ci proverò".



La vittoria con il Palermo ha riportato il sereno a Milanello dopo una prova incolore all'Adriatico: "Dopo Pescara eravamo incazzati, perché al termine della partita c'era la consapevolezza di aver perso due punti importanti. Sono sicuro che ci servirà da lezione per finire nel migliore dei modi la stagione".



La permanenza nel club di via Aldo Rossi non è ancora sicura (il suo contratto scade nel 2018 e al momento non si è discusso del rinnovo) ma queste parole sembrano testimoniare un grande attaccamento di De Sciglio ai colori rossoneri: "Il vuoto allo stomaco lo sente sempre quando indosso la maglia del Milan, ora la so gestire meglio, ma credo che sarà una cosa che porterò sempre con me".