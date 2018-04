Milan, Cutrone: "Se segno il gol vittoria contro la Juve faccio dieci giri di campo"

"Dobbiamo andare a Torino giocando come negli ultimi mesi, compatti e con la voglia di vincere come in tutte le partite. Non avremo paura. Allo Stadium mi piacerebbe segnare un gol simile a quello realizzato nei quarti di Coppa Italia contro l'Inter e all'Olimpico contro la Roma". Patrick Cutrone, ai microfoni di Premium Sport, suona la carica in casa Milan in vista del difficile impegno contro la Juventus.



"Loro sono una grande squadra - aggiunge la giovane punta rossonera - con una grande difesa. In Nazionale ho studiato Buffon e Rugani: cercherò di metterli in difficoltà".



Anche in avanti i Campioni d'Italia non scherzano: "Chi è più forte tra Higuain e Dybala? Sono due super attaccanti, non saprei chi scegliere, anche perché sono diversi: a livello realizzativo e di freddezza sottoporta preferisco il Pipita mentre a livello di giocate e assist Dybala. Ruberei questo a loro".



Ma pure Cutrone ha fatto tanta strada dall'esordio stagionale con il Lugano: "Rispetto all'inizio sono migliorato ma devo ancora lavorare tanto, non mi accontento mai ma sicuramente sono più tranquillo mentalmente quando scendo in campo".



A breve potrebbero esserci novità importanti sul fronte contrattuale per lui e per Gattuso: "Rinnovo? A queste cose ci pensa il mio procuratore, io penso al campo. Mi farebbe piacere se il mister prolungasse".



In chiusura una doppia promessa: "Se segno il gol vittoria contro la Juventus per esultare faccio dieci giri di campo. Se arrriveremo in Champions mi raserò i capelli a zero".