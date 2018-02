Milan, Cutrone: "Gattuso ci aiuta tanto in campo. Grazie a lui siamo migliorati"

L'ennesima manifestazione di apprezzamento per Gennaro Gattuso questa volta arriva da Patrick Cutrone. "Sì, il mister ci aiuta tanto in campo. E' anche a questo che è dovuto il nostro miglioramento. Andando avanti dovremo sempre dimostrare di essere una grande squadra", le parole dell'attaccante a Milan Tv.



La punta martedì sera ha vinto il premio "Giovane Calciatore" all'evento "Amici dei bambini": "E' un piacere riceverlo e dare dei consigli per quel poco che ho fatto, a dei ragazzi che inseguono questo sogno. Boato al mio premio? Mi fa piacere, spero di continuare così. Sicuramente darò il massimo per far sì che continuino a elogiarmi".



Sabato il Milan sarà impegnato alle 15 a Ferrara contro la Spal e Cutrone dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: "Sicuramente andremo lì con la voglia di vincere, come stiamo dimostrando. La Spal è un'ottima squadra che ci può mettere in difficoltà, soprattutto in casa loro. Ci presenteremo con la testa giusta per vincere".