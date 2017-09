Milan, Cutrone e André Silva gol, riecco Romagnoli e Bonaventura: ora chi gioca?

Sabato Vincenzo Montella - ve lo anticipiamo sin da questo momento - dirà al 99% che tutti gli allenatori vorrebbero avere questo tipo di problemi, quando gli chiederanno se giocherànno Cutrone, Kalinic o André Silva, Musacchio o Romagnoli, Bonaventura o Calhanoglu. Già, per la prima volta da quando è sulla panchina del Milan, il tecnico avrà a che fare con l'abbondanza: del resto, per tornare competitivi e per affrontare anche l'Europa League, era ovvio che il club gli mettesse a disposizione una rosa ampia.



ATTACCO - In ogni reparto, portiere escluso, Montella sarà costretto a scegliere. Davanti, forse, c'è il dubbio più grande. André Silva è costato 38 milioni, ma ha solo 21 anni e arriva da un altro campionato: al momento parte in terza fila, nonostante il gol segnato in nazionale. Del resto anche Cutrone, durante la sosta, non ha perso il vizio, realizzando una rete nell'amichevole dell'Under 21 contro la Slovenia: nelle prime due gare di campionato il centravanti titolare è stato lui. Kalinic, però, a Crotone non c'era ancora e col Cagliari era arrivato da poco.



CENTROCAMPO - Bonaventura ha recuperato dall'infortunio, Biglia lo aveva già fatto prima della sosta. Sull'argentino non ci sono dubbi: davanti alla difesa gioca lui. E anche Jack, se sta bene, non si discute: al massimo resta da capire dove metterlo, a seconda del grado di forma, suo e di Calhanoglu. L'ipotesi più accreditata, oggi, è che il turco faccia un passo avanti perché al momento non è al top ed è meglio togliergli un po' di compiti difensivi. Ma Montella potrebbe scegliere ancora Borini e mandare in panchina uno tra Bonaventura e Calhanoglu.



DIFESA - Torna anche Romagnoli, che ha saltato quasi tutta la preparazione sembra pronto. Il suo rientro porta due dubbi: far giocare lui o Musacchio accanto a Bonucci, cambiare modulo e passare al 3-5-2. A quel punto bisognerebbe riscrivere i paragrafi precedenti, perché ci sarebbe spazio solo per uno tra Bonaventura e Calhanoglu a centrocampo, con Suso calato nel nuovo ruolo di seconda punta.