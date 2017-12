Milan, Cutrone alla Mandzukic: Gattuso, un'altra svolta

Un'altra possibile svolta tattica. Gattuso ha già cambiato il Milan alla sua terza partita: dopo le brutte prove con Benevento e Rijeka, il tecnico rossonero ha abbandonato la difesa a 3 ed è tornato al 4-3-3 con cui la squadra aveva cominciato la stagione. Risultato? Vittoria col Bologna, seppur sofferta, e passeggiata in Coppa Italia col Verona.



Mercoledì sera a San Siro, tuttavia, c'era anche un'altra novità: Cutrone ala sinistra del tridente e non più accanto ad André Silva, almeno come posizione di partenza, soprattutto in fase difensiva. L'esperimento ha funzionato, il baby centravanti ha anche segnato un bellissimo gol ed è possibile che venga ripetuto. Magari non subito, ma in futuro sì.



Il punto è questo: Cutrone, per caratteristiche, è un giocatore che si sacrifica molto e lotta per la squadra. Rispetto a Borini, che potrebbe tornare terzino, consente al Milan di avere più presenza fisica in area di rigore e maggiori opzioni in zona gol. Non solo: con Suso e Bonaventura, Gattuso può cambiare modulo a partita in corso, a seconda dell'avversario, del risultato che sta maturando e dello sviluppo del gioco, passando al 4-4-2 senza effettuare cambi. E con Cutrone in campo potrebbe giovarne anche Kalinic, per uscire dal momento difficile.