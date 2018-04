Milan-Cutrone, accordo fino al 2023: ingaggio da top player

Patrick Cutrone e il Milan, un matrimonio che durerà ancora a lungo. Trovato l’accordo per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2021, tra l’attaccante e il club rossonero fino al 30 giugno del 2023. Appena rientrerà dall’impegno con la Nazionale, Cutrone firmerà il nuovo contratto. Un ingaggio da top player senza l’inserimento di clausole rescissorie.



Con quello segnato al Chievo domenica scorsa, l’attaccante ha già toccato quota 15 reti stagionali: il classe 1998 sta vivendo una stagione d’oro. Vincenzo Montella ne rivendica la paternità della sua esplosione, con Rino Gattuso si è confermato su grandi livelli, riuscendo anche a vivere l’emozione della prima convocazione in maglia azzurra con la nazionale maggiore. Gigi Di Biagio è pronto a farlo esordire in una delle due amichevoli che l’Italia giocherà contro l’Argentina e l’Inghilterra: se così fosse, diventerebbe l’attaccante con meno presenze in serie A, in totale 21, ad aver esordito nella Nazionale maggiore.