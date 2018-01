Milan, Cutrone a rischio squalifica: "Non è stato un gesto volontario"

Non dovrà aspettare moltissimo per saperlo, ma Patrick Cutrone rischia una squalifica di due giornate per il gol realizzato contro la Lazio.

"Ho rivisto le immagini del gol - ha commentato su Instagram - In un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà".



Durante la partita, neppure il Var Rocchi si è accorto del tocco irregolare dell'attaccante del Milan: quando ha ricontrollato le immagini al monitor, molto probabilmente le ha viste da una sola angolazione, quella delle diretta tv, per verificare la posizione del giocatore.



Soltanto dall'inquadratura opposta, invece, è apparso evidente che Cutrone abbia toccato con il gomito il pallone e non con la spalla, come è sembrato dire a Inzaghi. In campo, del resto, nessuno si è accorto di nulla e forse solo l'assistente era nella posizione giusta (almeno in teoria) per vedere con quale parte del corpo avesse segnato il centravanti.



"Realizzare una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano costituisce una condotta gravemente antisportiva", recita il regolamento. Ecco perché il giudice sportivo potrebbe avvalersi della prova tv e squalificare Cutrone che salterebbe così le prossime gare di campionato contro Udinese e Spal, entrambe in trasferta.