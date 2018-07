Milan, cresce l'attesa per la sentenza del Tas: le ultime da Losanna

Il giovedì di Europa League vedrà San Siro triste e solitario oppure offrirà il tradizionale colpo d'occhio delle grandi partite? Lo sapremo ormai tra poche ore quando il Tas di Losanna emmetterà la sua sentenza.



Il Milan schiererà l'ad Marco Fassone, la responsabile finanziaria Valentina Montanari, i legali Aiello, Cappelli e Lago, Antonio Rigozzi, avvocato svizzero dello studio Lévy Kaufmann-Kohler e Ian Lynam, avvocato inglese del fondo Elliott che dovrebbe vedere davanti al Tas anche Franck Tuill, atteso proco prima dell'udienza (inizio fissato all 9:30). La giuria sarà presieduta da Ulrich Haas (arbitro del tribunale) mentre l'arbitro di parte Milan sarà lo svizzero Pierre Muller e quello dell'Uefa l'inglese Mark Hovell.



La giornata di vigilia ha visto una lunga riunione per studiare gli ultimi dettagli sulle strategie da adottare di fronte ai giudici. Il tentativo del Milan di evitare la durissima sanzione che lo escluderebbe per un anno dalle coppe si baserà sulla tesi dell'uguaglianza di trattamento: altri club con le stesse colpe hanno subito sanzioni anche pesanti ma l'esclusione dell'Europa apparirebbe sproporzionata rispetto ai giudizi passati ('concessione' del settlement agreement).



Con la proprietà cinese probabilmente la conferma della condanna sarebbe apparsa inevitabile. La svolta societaria potrebbe invece portare il Tas a cambiare il giudizio dell'Uefa. Il Milan verrebbe così rimandato alla Camera Giudicante per il settlement agreement. Alle 19 di un giovedì di metà luglio (la chiusura dei lavori è prevista per le 17:30-18) arriverà il giudizio finale. È cominciata la grande attesa.