Milan, contro il Crotone maglia omaggio alla Chapecoense

Tra le squadre che hanno scelto un gesto per omaggiare la Chapecoense, c'è anche il Milan: i rossoneri, nella sfida di domenica contro il Crotone, indosseranno una maglietta speciale dedicata al club brasiliano. Su una manica verrà inserito lo stemma della squadra mentre sul retro comparirà la scritta "Força Chape". Un modo semplice ma di valore per dimostrare vicinanza al club devastato dalla tragedia aerea in Colombia.