Milan, Conti: "Sono venuto per vincere, Bonucci sarà un leader"

Andrea Conti è arrivato in Cina assieme a Bonucci, Biglia e André Silva: la sua avventura al Milan può ufficialmente cominciare: "Contento di rivedere i compagni dopo l'allenamento a Milanello, serve creare gruppo in vista delle partite ufficiali". Inevitabile un ritorno sulla sua vecchia squadra: "Sarò sempre grato all'Atalanta e a Gasperini perché mi hanno cambiato la vita ma non potevo dire no a una squadra come questa: sono qui per vincere e migliorare tanto".



Sugli obiettivi rossoneri: "Pensiamo a tornare in Champions, sul resto sarei più cauto". Con la campagna acquisti diventa tutto più facile: "Bonucci è simpatico e ha una grande personalità: diventerà uno dei nostri leader". Infine, una promessa per segnare tanti gol come quelli dello scorso anno? "Sarà impossibile, dipende anche se giocheremo a 3 o a 4 dietro. Spero di compensare con tanti assist".