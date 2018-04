Milan, Conti operato nuovamente: "Torno a settembre"

Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro, resosi necessario dopo la ricaduta proprio a pochi giorni dal previsto rientro in campo a seguito dell'operazione per la rottura del legamento crociato dello stesso ginocchio. Come riferito dal Milan, l'intervento a Villa Stuart del professor Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Brozzi è perfettamente riuscito, e i tempi di recupero sono stimati in cinque-sei mesi.



Prima dell'operazione il terzino era sembrato molto positivo: "Sono molto tranquillo, purtroppo sono cose che capitano e se è successo vuol dire che doveva andare così, però sono molto sereno e non vedo l’ora di fare l’operazione per iniziare a lavorare" le parole raccolte da MilanNews.it.



Il 24enne guarda già ai tempi di recupero: "A settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno perché sono sicuro che l’anno prossimo sarà completamento diverso e l’anno migliore che farò. I compagni mi sono sempre stati vicini, so che vinceranno le partite con me".