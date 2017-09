Milan, Conti: "Ho paura che sia una distorsione"

Eosrdio in Nazionale agrodolce per Andrea Conti: emozione per la prima partita in azzurro ma anche un infortunio che può preoccupare il Milan. "Sono molto contento dell'opportunità che mi ha concesso il mister questa sera - le parole del terzino alla Rai -. Eravamo sereni alla vigilia nonostante venissimo da una brutta sconfitta ma pur sempre contro la Spagna".



Poi, sulla partita: "Abbiamo preparato bene la gara contro Israele. Ventura vuole che il terzino sia sempre molto alto per tagliare fuori l'esterno: a volte sono andato fuori tempo, devo ovviamente migliorare".



Infine, sull'infortunio: Mi sono fatto male e spero di recuperare il prima possibile: penso si tratti di una distorsione, mi si è girata la caviglia ed è gonfiata subito".