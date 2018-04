Milan, Conti forse dovrà essere ancora operato

Non arrivano belle notizie da Pittsburgh: come era nell'aria la stagione di Andrea Conti è già finita e di fatto è come se non fosse mai iniziata, considerando che ha giocato appena due partite di campionato più i preliminari di Europa League. Il Milan aveva già escluso una nuova rottura del crociato sinistro operato a settembre dopo i primi esami, ma dopo l'infortunio patito in allenamento martedì dalla visita specialistica effettuata negli Stati Uniti è sorto un altro problema che potrebbe costringere il giocatore a un nuovo intervento.



Il legamento del ginocchio sinistro, infatti, non si è "fortificato" come sarebbe stato necessario, ecco perché non è da escludere una nuova operazione. Conti dovrà restare fermo altri 3-4 mesi e farebbe in tempo a rientrare per il ritiro della prossima stagione: resta da capire se riuscirà a lavorare sin dall'inizio insieme ai compagni o se avrà bisogno di sedute personalizzate prima di mettersi al pari con il gruppo.